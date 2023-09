À la veille du match entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des champions, la direction parisienne vient de se séparer d’un attaquant.

Mercato PSG : Le dégraissage se poursuit au Paris SG

Une fois de plus, le Paris Saint-Germain est très attendu en Ligue des champions. D'autant plus que le club de la capitale se retrouve dans le groupe F, "la poule de la mort", composée de l'AC Milan, Newcastle United et le Borussia Dortmund. C'est ce dernier club que le PSG s’apprête à défier. En effet, le Paris SG accueille ce mardi (21h) le BVB 04 dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.

Les Allemands, invaincus depuis le début de la saison, débarquent à Paris en pleine forme, après une dernière victoire 4-2 sur la pelouse du SC Fribourg. En revanche, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont subi une défaite à domicile face à l’OGC Nice (2-3) lors de la 5e journée de Ligue 1. Cette contre-performance n’est pas vraiment rassurante pour le PSG à l’approche du match contre le Borussia Dortmund. Mais avant cette rencontre européenne, le club de la capitale continue de travailler sur le dégraissage de son effectif.

Julian Draxler rapporte 20 M€ au PSG

Après les départs de Neymar Jr et Marco Verratti, qui ont rapporté approximativement 135 millions d'euros au PSG, un autre joueur a quitté le club parisien. Il est question de Julian Draxler. Comme cela était annoncé depuis quelques jours, le milieu offensif allemand a quitté définitivement le PSG cet été. Six ans et demi après son arrivée en provenance de Wolfsbourg, le champion du monde allemand s'est engagé ce lundi pour deux ans avec le club qatari d'Al-Ahli, où il portera le numéro 7.

Après un prêt non concluant au Benfica Lisbonne la saison dernière, Julian Draxler va retrouver dans le championnat qatari son ancien coéquipier Marco Verratti. Le montant de son transfert est estimé à environ 20 millions d’euros, une belle vente pour le PSG qui cherchait à se séparer de ce joueur devenu indésirable dans la capitale.