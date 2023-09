Dernier de Ligue 1, le RC Lens vit un début de saison difficile. Face aux critiques, Franck Haise a tapé du poing sur la table.

RC Lens : Toujours pas de victoire cette saison pour le RCL

Symbole d'une équipe en manque de confiance, le RC Lens s'est incliné samedi soir face à Metz à Bollaert, malgré avoir tiré 31 fois, et concédé seulement 2 tirs. Cette défaite vient encore un peu plus entâcher le moral des Sang et Or, déjà bien bas avant le début de la rencontre. Au classement, les hommes de Franck Haise sont derniers de Ligue 1, et n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre. Une situation alarmante, alors que la Ligue des Champions démarre dès mercredi à Séville pour les Lensois.

Forcément, de tels résultats font naître quelques critiques ces derniers jours. Comment est-ce possible de passer d'un RC Lens aussi fort la saison dernière, à une équipe méconnaissable en l'espace de quelques mois ? Pour Franck Haise, la situation n'est pas celle qui est décrite jusqu'à présent, et le technicien lensois a tenu à remettre les pendules à l'heure.

"Je ne veux pas être vulgaire, mais putain, ouvrez les yeux !"

Dans une interview accordée à la Voix du Nord, et publiée ce mardi, Franck Haise a tapé du poing sur la table face aux critiques dont son équipe fait l'objet, et tient à rappeler ce qu'à réussi à faire le RC Lens depuis 3 ans. "Je préférerais avoir une situation meilleure, mais enfin, bon, il y a trois ans, on était promus en Ligue 1, trois ans. Là, tout le monde pense que… Je ne veux pas être vulgaire, mais putain, ouvrez les yeux ![...]Une croissance, ce n’est jamais exponentiel. Parfois ça se tasse, ça redescend un peu." Un message très clair de la part de l'entraîneur lensois, qui devrait suffir à faire taire ses détracteurs.