À quelques heures du choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé son groupe de joueurs retenus.

PSG-Dortmund : Manuel Ugarte apte, Lee et Mukiele dans le groupe

Après cinq journées de championnat et une dernière défaite à domicile contre l’OGC Nice (2-3), le Paris Saint-Germain lance sa saison européenne ce mardi soir au Parc des Princes. Six mois après son élimination en huitième de finale face au Bayern Munich, le PSG retrouve la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Pour cette rencontre, l'entraîneur parisien Luis Enrique a retenu un groupe de vingt joueurs.

Nordi Mukiele et Fabian Ruiz, récemment de retour de blessures, figurent dans ce groupe. Si le premier fait son retour à la compétition après une longue absence de six mois, Ruiz était présent pour la préparation estivale et les premiers matches de championnat, mais avait manqué le dernier match des Rouge et bleu contre Nice. Incertain, Manuel Ugarte est finalement bien présent. Touché à l’entraînement, le milieu de terrain uruguayen a été intégré au groupe qui affronte ce mardi soir le BVB. d’après les renseignements recueillis par L’Équipe, « sa disponibilité, au coup d'envoi, ne faisait, ce mardi midi, que peu de doutes. »

À noter également la présence de Kang-In Lee, pas encore parti pour les Jeux Asiatiques. Concernant les absences, Ethan Mbappé a été laissé à disposition des U19, qui affrontent Dortmund en Youth League à partir de 16 heures. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Marco Asensio sont eux toujours indisponibles. Layvin Kurzawa et Cher Ndour, présents sur le banc face à Nice, ne figurent pas sur la liste parisienne pour la LDC. Hugo Ekitike n'a lui pas été inscrit par le PSG pour disputer la Ligue des champions et manque logiquement à l'appel.

Le groupe du Paris SG face à Dortmund

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Hakimi, Mukiele

Milieux : Ugarte, Danilo, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Kang-In

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola.