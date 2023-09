Après la conférence de presse du sélectionneur des Espoirs sud-coréens, le PSG a donné sa réponse concernant la participation de Kang-In Lee aux Jeux Asiatiques.

La Corée du Sud attendait une réponse du PSG pour Kang-In Lee

Ce jeudi, l’entraîneur des Espoirs sud-coréens, Hwang Sun-hong, s'est dit « déçu » du manque de clarté du Paris Saint-Germain concernant la participation de Kang-In Lee aux Jeux Asiatiques, qui prendront place du 19 septembre au 8 octobre en Chine. À quelques jours de son entrée en lice dans cette compétition réservée aux joueurs âgés de 20 ans ou moins, à l'exception de trois jokers, la Corée du Sud aimerait que le Paris SG se décide rapidement.

« Le PSG devait nous donner une réponse autour du 13 septembre. Nous n'avons toutefois reçu aucune réponse officielle à ce jour. J'ai été personnellement en contact avec Kang-In et il souhaite nous rejoindre le plus tôt possible. Mais nos discussions avec le PSG concernant le calendrier de son arrivée ne semblent pas progresser, donc je suis déçu », a déclaré le technicien coréen. Quelques heures après cette sortie médiatique, le club de la capitale française a réagi.

Le Paris SG accepte de libérer Kang-In Lee pour les Jeux asiatiques

En effet, selon les informations de RMC Sports, le Paris Saint-Germain a accepté ce jeudi de libérer Kang-In Lee pour qu’il puisse participer aux Jeux asiatiques en Chine. Désormais, la décision revient à la fédération sud-coréenne. L’Équipe explique que les Jeux asiatiques n'étant pas une compétition inscrite au calendrier officiel de la FIFA, le club de Nasser Al-Khelaïfi n'était pas dans l'obligation de libérer son joueur.

Toutefois, à l'issue d'un dialogue entre Kang-In Lee, ses conseillers et le club de la capitale, la décision a été actée. « Nous sommes reconnaissants envers le PSG d'avoir pris cette décision », confie un membre de l’entourage du joueur de 22 ans. Le protégé de Luis Enrique pourrait manquer au maximum quatre matches avec les Rouge et Bleu, la finale étant prévue pour le 7 octobre prochain. S’il participe à ces Jeux, cela permettrait à Kang-In Lee d’avoir une dérogation pour son service militaire.