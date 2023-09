Au lendemain de l’officialisation de son transfert à Al-Ahli SC, au Qatar, le milieu offensif Julian Draxler a tenu à faire ses adieux au PSG.

Mercato PSG : Julian Draxler quitte définitivement le Paris SG

Arrivé en janvier 2017 en provenance du VfL Wolfsburg contre une enveloppe de 36 millions d’euros, Julian Draxler quitte le Paris Saint-Germain et rejoint les rangs d’Al-Ahli SC dans le cadre d’un transfert définitif d’un peu plus de 20 millions d’euros. « L’international allemand Julian Draxler rejoint le club qatari d’Al Ahli SC dans le cadre d’un transfert définitif. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Julian pour la suite de sa carrière », écrit le PSG sur son site officiel lundi soir.

De retour d’un prêt non concluant au Benfica Lisbonne et pas dans les plans de Luis Enrique, l’international allemand de 29 ans a signé pour deux ans en faveur du club qatari, soit jusqu'au 30 juin 2025. Après Abdou Diallo et Marco Verratti, Draxler devient le troisième joueur des Rouge et Bleu qui rejoint le championnat qatari. Vingt-quatre heures après son départ pour le Golfe, l’ancien coéquipier de Lionel Messi a adressé un message d’adieu au peuple parisien.

Julian Draxler « garde le souvenir d’un passage merveilleux à Paris »

Quelques heures après l'officialisation de son transfert au Qatar, Julian Draxler a publié un message sur ses réseaux sociaux pour faire ses adieux au Paris Saint-Germain, à ses supporters ainsi qu’à tous ceux qu’il a rencontrés dans la capitale durant les six années passées sous les couleurs rouge et bleu.

« Chère famille PSG, même si les jours et les semaines passées ont été turbulents et que j'aurais souhaité une meilleure fin : dans l'ensemble, je garde le souvenir d'un passage merveilleux à Paris - et c'est ce qui restera avec moi pour toujours », indique Draxler avant d’ajouter : « je suis venu en 2017 en tant que jeune homme et je pars maintenant en tant qu'adulte père de famille qui a vu le monde et beaucoup appris en six ans, sur le terrain et en dehors. » Poursuivant, l’ancien numéro 23 parisien a tenu à « remercier chaque membre du personnel, chaque fan, chaque entraîneur et directeur sportif, chaque coéquipier et chaque accompagnateur. »