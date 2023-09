Alors que Marie-Antoinette Katoto a fait son retour à la compétition ce weekend, le PSG a annoncé une nouvelle arrivée dans son effectif féminin ce mercredi.

Mercato PSG : Tabitha Chawinga rejoint le Paris SG en prêt

Comme attendu, la section féminine du Paris Saint-Germain accueille une nouvelle joueuse ce mercredi. En effet, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Tabitha Chawinga dans son effectif pour la saison 2023-2024. L’attaquante de 27 ans arrive en provenance du Wuhan Jianghan University. L’internationale malawite a été prêtée par le club chinois pour une année.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Tabitha Chawinga pour une saison. L’internationale malawite est prêtée au club parisien par le Wuhan Jianghan University jusqu’au 30 juin 2024. Le club de la capitale souhaite à Tabitha beaucoup de réussite avec les Rouge et Bleu », écrit le PSG sur son site officiel. Après l’officialisation de son arrivée, Tabitha Chawinga a dévoilé ses objectifs avec les Rouge et Bleu.

Tabitha Chawinga : « je veux marquer une vingtaine de buts »

La saison passée, Tabitha Chawinga est devenue la première joueuse africaine à terminer meilleure buteuse de Serie A féminine. Prêtée par le club chinois de Wuhan à l’Inter Milan, la Malawite a survolé la Serie A féminine avec 23 buts en 21 matches. Une sacrée performance que de la superstar africaine, qui connaît le coach Gérard Prêcheur, compte bien rééditer sous le maillot du Paris Saint-Germain.

« C’est un grand moment, je suis très heureuse d'être une joueuse du Paris Saint-Germain ! Je vais apporter cette capacité à marquer et délivrer des passes décisives. Je veux aider l'équipe à gagner (…) Le PSG est un grand club. Je suis l'équipe depuis longtemps, je connais bien le coach puisqu'il était mon entraîneur quand j'étais en Chine (…) Nous pouvons accomplir beaucoup de choses si nous jouons en équipe. Le football est un sport collectif avant tout, mais je veux pouvoir marquer beaucoup de buts et faire des passes décisives. C'est mon objectif, et je veux marquer une vingtaine de buts ! », a confié Tabitha Chawinga au site officiel du PSG. Une bonne prise pour Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy.