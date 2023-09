À la veille du match contre l’Ajax en Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié sur la crise à l’OM, marqué par le départ soudain de Marcelino.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang, ses aveux sur l’ambiance dans le vestiaire

L'Olympique de Marseille est actuellement en proie à une crise profonde, marquée par la démission de son entraîneur Marcelino, à la veille d'un match crucial contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Les tensions ont éclaté après une réunion houleuse entre la direction de l'OM et les groupes de supporters, qui ont exprimé leur mécontentement et exigé le départ des dirigeants du club.

Agacé par la tournure des événements, Marcelino a alors décidé de quitter son poste d'entraîneur. Tandis que Pablo Longoria, le président de l'OM, ainsi que quatre de ses collaborateurs ont pris du recul par rapport au club, laissant planer un doute sur leur avenir à Marseille. C’est dans ce contexte difficile, Pierre-Emerick Aubameyang, la nouvelle recrue de l'OM, s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi soir.

L’international gabonais a reconnu que la situation était compliquée en interne, mais il a insisté sur l'importance de se concentrer sur le match à venir contre l'Ajax Amsterdam. « C'est une sacrée tourmente. C'est un contexte assez particulier, mais la priorité est de se concentrer sur le match de demain. Ce n'est pas facile, on est humains et on pense à cela aussi. On veut vraiment être concentré sur le terrain et le pied », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pierre-Emerick Aubameyang appelle à l’union et la concentration

Poursuivant, Pierre-Emerick Aubameyang a invité ses coéquipiers à rester unis et solidaires pour surmonter cette crise qui secoue l’OM depuis quelques jours. « Il faut faire avec, on est des footballeurs et on doit faire notre boulot. Il faudra rester unis et se serrer les coudes. Il y a un super groupe avec de bons mecs. Maintenant, il faut aller de l'avant », a-t-il ajouté.

L’ancien attaquant de Chelsea a ainsi lancé un appel à la concentration et à la cohésion de l'équipe pour obtenir un résultat positif contre l'Ajax. La situation à l'OM reste tendue et incertaine, mais les Olympiens devront faire preuve d’abnégation et d’efficacité sur le terrain de l’Ajax Amsterdam afin d'obtenir un resultat posituf, malgré les turbulences en coulisses.