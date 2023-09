La crise à l’OM dans ce début de saison remet en question l’ambitieux mercato adossé au coach Marcelino. Pablo Longoria, président du club phocéen, n’aurait pas apprécié la démission de son ami de longue date auprès des joueurs à la première montée de la contestation des supporters marseillais.

Mercato OM : Le feu couve au club phocéen

C’est la panique à l’Olympique de Marseille FC. Après un énième match difficile de l’équipe face à Toulouse FC et les premières critiques virulentes des supporters marseillais. Marcelino n'a pas tenu le choc de la contestation puisqu’il a lâché le club sans avoir préalablement parlé au président. L’entraîneur recruté par Pablo Longoria aurait en effet annoncé aux joueurs son départ, ce qui a mis la direction dans tous ses états. Le Parisien, explique que le directoire de l’OM, Pablo Longoria en personne, n’aurait pas apprécié cette instabilité créée par l’entraîneur à la tête du club.

La direction de l’OM aurait bien noté les insuffisances du niveau de jeu proposé par l’entraîneur, mais se gardait le droit de décider de son avenir. Le journal L’Équipe, malgré les liens d’amitié entre Pablo Longoria et Marcelino, confirme les doutes émis par le premier sur le jeu impulsé par le second. En plus de ce constat, il n’aurait pas du tout apprécié son comportement, le fait qu'il annonce son départ aux joueurs.

« Tu ne peux pas me lâcher maintenant, quand même ! ? », aurait crié le président marseillais à son entraîneur. Le président Pablo Longoria n’est donc pas content d’avoir été devancé par le technicien puisqu’il pouvait se servir de son licenciement comme un signe envoyé aux supporters. Maintenant que Marcelino a pris les devants, les exigences des fans sont devenues difficiles à satisfaire puisqu’ils ne demandent ni plus ni moins que la tête de l’ensemble des dirigeants, Pablo Longoria compris.

Le départ de Marcelino acté sur wikipédia

Les supporters exigent un départ du directoire au risque d’une « guerre » dans les prochains jours. L’OM a répondu par un communiqué cette nuit après une réunion Frank McCourt - Pablo Longoria sur la situation. Le club phocéen refuse en effet de céder à cette pression des supporters marseillais.

Sur son profil Wikipédia, Marcelino n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, signe que son divorce avec le club phocéen est bien consommé.