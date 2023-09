Alors que l'ASSE ira à Concarneau samedi soir, Laurent Batlles s'et présenté en conférence de presse ce jeudi. Voici son point médical.

ASSE : Forfait confirmé pour Wadji, retour de Dylan Chambost

La conférence de presse de Laurent Batlles a confirmé les tendances observées ce jeudi matin lors de la séance collective. A deux jours du déplacement en Bretagne pour défier Concarneau, les Stéphanois étaient quasiment au complet à l'entraînement. Seul Ibrahima Wadji manquait à l'appel, toujours pas remis de sa blessure à la cheville droite. Sans grande surprise, son absence a été confirmée par Laurent Batlles, tout comme celle de Boubacar Fall, pas encore prêt physiquement.

"Ibrahima Wadji est toujours en soins, on ne sait pas encore pour combien de temps exactement. À part lui, tout le monde s’entraîne normalement. Dylan Chambost a notamment fait une semaine pleine sans ressentir de douleurs. Tout va bien pour lui. Quant à Boubacar Fall, il revient bien mais ça prend plus de temps que prévu. Il n'a plus de douleurs mais il a beaucoup perdu en masse musculaire alors on fait attention."

Laurent Batlles veut lancer une belle série

Conscient que son équipe manque de régularité, Laurent Batlles a tenu à rappeler l'importance d'entamer une série positive pour grapiller des points au classement, et se mettre en confiance. Si l'ASSE a fait un faux départ, la victoire à Caen a permis aux Verts de remonter, tout en rattrapant les prétendants au maintien. Un succès à Concarneau est donc impératif pour confirmer ce regain d'énergie, et garder un climat serein autour du club, ce qui n'était pas le cas il y a encore une semaine de cela.