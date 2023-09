La crise majeure qui frappe à l’OM pousse Pablo Longoria à se mettre en retrait du club. Mais une clause secrète semble entraver son départ.

Crise à l’OM : Pablo Longoria au cœur de vives contestations à Marseille

Les récentes déclarations de Pablo Longoria ont secoué le monde du football français et étranger. Dans une longue interview accordée à La Provence, le président de l'Olympique de Marseille a fait part de son malaise quant aux pressions et intimidations qu'il affirme avoir subies à l'OM. Cependant, ces accusations ont suscité diverses réactions, notamment de la part des groupes de supporters de l'OM, qui ont vivement contesté les allégations de Pablo Longoria concernant les "menaces de mort" et les "violences" dont il aurait été victime.

Via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ils ont également évoqué des préoccupations par rapport aux pratiques de l'encadrement des jeunes joueurs au centre de formation de l'OM. De plus, certains observateurs remettent en question la cohérence des déclarations de Pablo Longoria. Par exemple, le dirigeant espagnol avait précédemment expliqué que le départ de Jorge Sampaoli était dû à des désaccords concernant le mercato, tandis qu'il suggère à présent que le coach argentin aurait été poussé dehors par un "système".

Une clause de rétrocession dans le contrat de Pablo Longoria

De même, au sujet d'Igor Tudor, Pablo Longoria a évoqué une sorte de complot des salariés pour faire monter les tensions autour de l’entraîneur croate. Mais L'Équipe accuse la direction de l'OM d'avoir elle-même propagé des rumeurs sur son hygiène de vie. Pour le moment, le flou règne sur l’avenir du dirigeant espagnol qui s'est mis en retrait du club.

Pablo Longoria assure que "les limites ont été franchies" et il semble difficile de le voir continuer à son poste dans de telles conditions. Sa démission n’est pas à exclure face à la pression des supporters. Néanmoins, le quotidien sportif révèle qu’une clause spéciale dans le contrat de Pablo Longoria prévoit une rétrocession de plusieurs mois de salaire en cas de départ accéléré. Cette clause pourrait bien être une entravée à son départ souhaité par les groupes des supporters.

Pour le moment, cette controverse soulève des questions sur l'avenir de Pablo Longoria à la tête de l'OM et sur la gestion du club dans son ensemble. Alors que l'équipe phocéenne traverse une période difficile sur le terrain, la crise en coulisses ne fait que renforcer l'instabilité et l’inquiétude au club.