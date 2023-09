Présent ce vendredi en conférence de presse, Pierre Aristouy a fait un point sur l'effectif du FC Nantes et a annoncé un énorme retour.

FC Nantes : Alban Lafont opérationnel contre le FCL

Grande nouvelle pour le FC Nantes de Pierre Aristouy. Après 5 semaines et demi d'absences suite à un choc violent subi dès la 1ère journée de Ligue 1 face à Toulouse (2-1), Alban Lafont s'apprête à retrouver sa place dans les cages nantaises. D'après les dires de son coach en conférence de presse, le portier français s'entraîne normalement depuis trois jours, et sera opérationnel pour la réception du FC Lorient à la Beaujoire. "Il s’est entraîné normalement pendant trois jours après cinq semaines et demi d’absence." En revanche, le mystère reste entier concernant une possible titularisation.

Si ce retour est une excellente nouvelle, il y a tout de même de la casse au sein de l'effectif jaune et vert. Pierre Aristouy n'aura pas un groupe au complet pour défier les Merlus samedi après-midi, puisque trois joueurs sont forfaits.

Centonze, Adson et Ganago absents

Sans grande surprise, Pierre Aristouy a confirmé l'absence d'Ignatius Ganago, sorti sur blessure la semaine dernière à Clermont. L'attaquant camerounais ne devrait pas retrouver les terrains avant la prochaine trêve internationale. Concernant Adson, sa lésion à la cuisse gauche n'est pas encore totalement guérie. Enfin, Fabien Centonze est toujours écarté du groupe professionnel suite à ses déclarations déplacé envers son coach. C'est donc un groupe assez diminué qui s'apprête à défier le FC Lorient samedi. En cas de victoire, le FC Nantes pourrait se rapprocher de la première partie de tableau.