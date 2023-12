L’entraineur du FC Nantes a dévoilé un pan du mercato d’hiver de son équipe. Il confirme des arrivées pour renforcer son effectif.

Mercato FC Nantes : Gourvennec attend des renforts offensifs en priorité

Nouvel entraineur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a fait un point sur son effectif, après trois matchs dirigés. Il constate qu’il y a des postes à renforcer, en fonction des profils qu’il n’a pas dans son groupe. « C’est important d’avoir un effectif complété avec des profils qu’on n’a peut-être pas. Donc on y réfléchit et on y travaille », a-t-il informé, sans dévoiler les postes à pourvoir. « C’est une réflexion globale », a-t-il indiqué en conférence de presse. Mais l’on sait déjà que le FCN aurait besoin d’un renfort en attaque, puisque Ignatius Ganago est blessé (rupture des ligaments croisés du genou gauche) et sa saison est terminée.

Il y aura également quelques absents dans l’équipe de Jocelyn Gourvennec, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se dispute du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Jean-Charles Castelletto (défenseur, Cameroun), Moses Simon (ailier, Nigeria), Mostafa Mohamed (avant-centre, Egypte) ou encore Samuel Moutoussamy (milieu de terrain, RD Congo) sont concernés par la compétition. Le coach du FC Nantes confirme la tendance. « Sûrement qu’on aura besoin offensivement par rapport à Ganago et aux départs à la CAN, mais on va travailler pour que l’effectif reste très compétitif », a-t-il indiqué.

FC Nantes : Jocelyn Gourvennec ne compte pas sur Adson

Jocelyn Gourvennec a également fait une mise au point sur la situation de la recrue estivale Adson, qu’il a écarté du groupe depuis qu’il a pris la place de Pierre Aristouy. « L'adaptation n'est pas facile pour Adson. Il n'a pas l'air de se sentir très à l'aise, épanoui », a-t-il expliqué. En effet, le milieu offensif n’est pas parmi les premiers choix du technicien français. Il s’est passé de lui lors des trois matchs dirigés sur le banc de touche de l’équipe Jaune et Vert. « Il y a des joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle, Adson en fait partie, mais je ne fais pas d’état d’âme au moment de faire des choix », a justifié Jocelyn Gourvennec, en promettant de faire le point sur la forme du joueur de 23 ans, à Noël.

Pour rappel, le N°20 des Nantais a été transféré de l'équipe des Corinthians (Brésil) en aout 2023. Son transfert à coûté 5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Il a joué seulement 8 bouts de matchs et a été titulaire 2 fois en Ligue 1 sous les ordres de Pierre Aristouy.