Pour le Classique contre le PSG, Jacques Abardonado veut une équipe de l’OM agressive au Parc des Princes. Luis Enrique a aussi évoqué ce choc de Ligue 1.

OM : Jacques Abardonado veut une équipe à son image face au PSG

Nommé pour assurer l'intérim après la démission de Marcelino mardi, Jacques Abardonado entend bien imposer son style durant la période de sa mission sur le banc de l’Olympique de Marseille. De passage devant les médias ce samedi matin, l'ancien défenseur français a expliqué ce qu'il attendait de son équipe pour le choc de dimanche soir au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, en clôture de la sixième journée de Ligue 1.

« Le style que je veux ? Comme quand j'étais joueur : agressif, mais quand je dis agressivité c'est dans le bon sens du terme. Vous savez, j'ai fait plus de 300 matchs en Ligue 1 et je n'ai jamais pris de carton rouge, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux que mon équipe me ressemble, une équipe agressive et surtout qui joue au foot », a prévenu Abardonado. Une rencontre que son homologue parisien a également évoqué ce même jour.

PSG : Luis Enrique se confie sur l’importance du Classique contre l’OM

Nommé cet été en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique va disputer son premier Classique français entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Et le technicien espagnol semble déjà fixé sur l'importance de ce match. « Quand on arrive dans un club, on se rend compte rapidement des matchs qui motivent particulièrement les supporters et les joueurs. Le Classique, c’est un match qui en fait partie, c’est l’un des plus importants de la saison.

On le vit et on le prépare de la même manière, mais on fait attention à la composante émotionnelle. Il faut qu’on soit une équipe intense, mais qu’on fasse attention à ne pas exagérer, ce qui peut être le risque avec ce genre de matchs. C'est un match spécial, que tous les joueurs veulent jouer. Les gagner donne toujours un très bon souvenir après », a répondu Luis Enrique.