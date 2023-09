Alors que Jacques Abardonado dirigera l'OM contre le PSG, un entraîneur s'est proposé à Pablo Longoria pour prendre sa succession.

Mercato OM : Jaime Pacheco veut entraîner Marseille

Après son nul rassurant contre l'Ajax Amsterdam (3-3) et le maintien de Pablo Longoria à la présidence du club, l'Olympique de Marseille veut mettre fin à la crise. Si tout n'est pas terminé, puisque le dirigeant espagnol compte porter plainte après des tensions avec les groupes de supporters, le club phocéen se concentre sur le Classique. En clôture de la sixième journée, l'OM se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Avec un même objectif : mettre la pression sur Brest, nouveau leader de Ligue 1 après sa victoire contre l'OL (1-0).

Cinquième avec 9 unités au compteur, Marseille peut revenir à un point du SB29 en cas de victoire. De son côté, le PSG, juste derrière les Phocéens au classement (6ème, 8 pts), peut revenir à 2 longueurs. C'est Jacques Abardonado qui est prié de mener à bien la mission marseillaise, après avoir été intronisé lors du match contre l'Ajax. Cependant, l'entraîneur intérimaire pourrait vite céder sa place après le Classique. D'après la presse portugaise et égyptienne, Jaime Pacheco a proposé ses services pour entraîner l'OM. Nul ne connaît l'origine de l'intérêt du coach portugais, actuellement en poste au Pyramids FC (première division égyptienne). L'information a été relayée par Foot Mercato.

Qui est Jaime Pacheco ?

La nouvelle a pris tout le monde de court, et pour cause : Pablo Longoria n'a proposé aucun contrat à l'ancien international portugais. Du moins, nous n'en avons pas encore la connaissance. En tout cas, Jaime Pacheco se dit déjà prêt à prendre les rênes de l'OM : « J’ai informé le président du club Pyramids de mon envie de partir après le match contre le National Bank of Egypt Sporting Club pour entraîner l’équipe française de Marseille » aurait-il déclaré à Kora Plus.

Âgé de 65 ans, l'homme aux 25 capes avec le Portugal a beaucoup entraîné. Ses expériences principales ont été réalisées en Égypte (Zamalek SC, Pyramids FC), au Portugal (Boavista, Rio Ave, Vitoria Guimaraes...) ou encore en Chine (Beijing Guoan, Tianjin TEDA). Il a commencé sa carrière d'entraîneur en 1993 et a remporté un titre majeur assez tôt : le championnat portugais en 2001 (avec Boavista). Par la suite, Pacheco a emmené le Vitoria Guimaraes en Coupe UEFA (2005) avant de tenter des aventures en Asie et en Afrique. La saison passée, il a terminé à la deuxième place du championnat égyptien avec Pyramids.