Auteurs d'une seconde victoire consécutive contre Concarneau en Ligue 2, les Verts de Laurent Batlles savourent, à l'image d'Ibrahim Sissoko.

ASSE : Ibrahim Sissoko savoure son but en toute humilité

L'AS Saint-Étienne n'a pas raté le rendez-vous. En déplacement samedi à Concarneau pour la septième journée de Ligue 2, le club ligérien est parvenu à l'emporter sur la plus petite des marges. Bien servi par Mathieu Cafaro en contre-attaque, Ibrahim Sissoko a signé l'unique but de la partie d'un plat du pied (0-1, 73'). Un but libérateur pour lui, mais surtout son équipe.

Interrogé en conférence de presse d'après-match, l'ancien Sochalien savoure en toute humilité. « C’est un but libérateur. C’est un gros résultat qu’on voulait venir chercher ici et c’est chose faite. Ç'a été dur et on est tous contents ce soir. Je n’ai pas envoyé de message au coach. Quand je rentre, j’essaye de faire du mieux possible et ça m’a réussi. J’espère que ça va continuer comme ça ».

L'ASSE enchaîne deux succès pour la première fois de la saison

Cette victoire contre Concarneau est symbolique d'un renouveau côté Vert. Les hommes de Laurent Batlles ont su enchaîner, pour la première fois, un deuxième succès consécutif en Ligue 2 après Caen la semaine passée (1-2). Fort de ces bons résultats, l'AS Saint-Étienne grimpe au classement. Englué dans la seconde moitié de tableau en début d'exercice, le club ligérien est désormais huitième avec 11 points. La deuxième place, synonyme de promotion directe en Ligue 1, n'est qu'à 2 unités après 7 journées.

Du côté du promu breton, ce n'est forcément pas la même ambiance. Avec ce revers à domicile, les protégés de Stéphane Le Mignan restent dans la zone de relégation. Ils sont dix-neuvièmes sur 20 avec 5 points. Toutefois, les résultats des autres matchs leur permettent de ne pas être distancés dans la course au maintien. Le Paris FC, premier non relégable, ne se trouve qu'une longueur devant.