Luis Enrique, entraîneur du PSG, a donné les premières nouvelles de son attaquant Kylian Mbappé, sorti dès la demi-heure de jeu contre l’OM ce dimanche soir.

PSG-OM : Kylian Mbappé est sorti après une douleur à la cheville

Alors qu'il aurait pu se rapprocher du record de buts de Zlatan Ibrahimovic dans les Classiques, Kylian Mbappé n'a finalement joué qu'une demi-heure ce dimanche soir lors de la démonstration offensive du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (4-0). Touché en début de match (7e) après un contact avec le défenseur Leonardo Balerdi alors que sa cheville gauche a légèrement tourné, l’attaquant de 24 ans s’est allongé une première fois le long de la touche pour recevoir des soins, avant de rejouer quelques minutes. Finalement, Mbappé a cédé sa place à Gonçalo Ramos à la 32e minute, suscitant l'inquiétude du staff technique et des supporters du club de la capitale. Après le match, Luis Enrique a donné des nouvelles de son buteur tricolore.

Luis Enrique rassure pour Kylian Mbappé

Au micro de Prime Video, Luis Enrique a tenu à désamorcer rapidement toute blessure grave de Kylian Mbappé. « Ce n’est pas un problème très sérieux, mais il a eu mal. Ça aurait été plus malin de sortir du terrain pour se préserver. Mais je pense qu’il n’y a rien d’important. C’était un coup et tout va bien finalement », a déclaré le technicien espagnol. En conférence de presse, le successeur de Christophe Galtier est revenu sur l'état de santé de Mbappé, se montrant tout aussi rassurant. « Je ne sais pas ce qu'il a exactement. Il a pris un coup et avait beaucoup de douleur. Ce n'est rien de grave à priori, mais on ne voulait pas prendre de risques. C'était la bonne décision à prendre [de le sortir] pour éviter une blessure plus grave », a expliqué Luis Enrique.