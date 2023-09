Après la large victoire du PSG face à l'OM, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont chanté avec leurs supporters, mais ont sans doute dérapé.

PSG-OM : Soirée presque parfaite pour le Paris Saint-Germain

Un Classico ça ne se joue pas, ça se gagne. Le PSG a parfaitement compris le message, et a offert à ses supporters un véritable récital face à une équipe marseillaise complètement absente durant la quasi-totalité de la rencontre. Dès les premières minutes, tout le monde a vite compris que ce match serait à sens unique tant l'OM était acculé dans ses 30 derniers mètres. Les Parisiens n'ont pas mis longtemps à trouver l'ouverture. Dès la 8e minute, Achraf Hakimi envoie un missile sur coup-franc qui ne laisse aucune chance à Pau Lopez.

Malgré une réaction marseillaise avec la barre de Vitinha quelques minutes plus tard, le PSG va creuser l'écart grâce à Randal Kolo Muani, qui a parfaitement suivi la frappe d'Hakimi sur le poteau (37e). En seconde période, malgré deux changements effectués par Pancho Abardonado, l'OM s'écroule dès la 47e minute sur une tête de Gonçalo Ramos, bien servi par Ousmane Dembélé. L'attaquant portugais s'offrira un doublé en fin de rencontre à l'aide d'une finission remarquable (89e). Pour le premier Classico version française de Luis Enrique, le PSG a déroulé. Seul ombre au tableau, la sortie de Kylian Mbappé en première priode, touché à la cheville.

Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, des chants polémiques

Une erreur de jeunesse sans doute. Mais le PSG s'en serait bien passé. À la fin de la démonstration parisienne, l'ensemble des joueurs sont allés fêter la victoire avec les supporters parisiens, au pied du Collectif Ultras Paris. Comme à son habitude désormais, Warren Zaïre-Emery a pris le mégaphone pour lancer les chants, et c'est à ce moment précis qu'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani se sont un peu trop emportés. Les deux joueurs ont entonnés des paroles hostiles à l'encontre de leurs adversaires, "marseillais n.... ta mère", et la séquence tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si la commission de discipline se saisira de ce dossier.