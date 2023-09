Pour la première de Fabio Grosso sur le banc, l'OL s'est incliné à Brest, et la crise continue de s'amplifier à l'Olympique Lyonnais.

OL : Une première délicate pour Fabio Grosso

Face à un Stade Brestois sûr de ses forces en ce début de saison, le défi s'annonçait difficile pour Fabio Grosso et l'OL. La première de l'ex-international italien sur le banc des Gones n'a pas été une réussite, et la prestation de son équipe a rajouter des inquiétudes supplémentaires chez les supporters. Si Anthony Lopes a retardé l'échéance tout au long de la partie, il a fini par craquer en fin de match. Après 6 journées de Ligue 1, les Gones n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre, et enregistrent le pire début de saison de l'histoire du club.

Symbole d'une nouvelle soirée cauchemardesque, Anthony Lopes et les supporters ont failli en venir aux mains à l'issue de la rencontre alors que le portier lyonnais était parti les remercier d'avoir fait le déplacement.

Déjà des problèmes entre les joueur et le coach ?

La compréhension des consignes établies par Fabio Grosso durant les entraînements ne seraient pas vraiment bien comprises par les joueurs de l'OL selon les informations du journaliste David Barbet. Ce dernier affirme également que la situation est chaotique en interne à Lyon. "Difficile de se remettre de samedi (Brest-OL). On a l'impression que les joueurs ne comprennent pas les premières consignes des adjoints et de Fabio. Selon les rumeurs en interne, on a l'impression que c'est la guerre. Le dir mark qui pourrait partir, le dir commercial, le dir général." Le climat est donc toujours aussi instable dans le Rhône, et difficile de savoir si la tendance sera amenée à s'inverser dans les prochaines semaines.