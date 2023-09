En quête d’un nouveau coach pour mettre fin à l’intérim d’Abardonado sur le banc de l’OM, Pablo Longoria aurait identifié le profil idéal pour le poste.

Mercato OM : Pablo Longoria a contacté Christophe Galtier

À la recherche d'un entraîneur depuis le départ de Marcelino la semaine dernière, l'Olympique de Marseille a contacté l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, Marseillais de naissance. Après une première approche en fin de saison passée, Pablo Longoria l’avait sondé au mois de juin. Galtier avait alors demandé à ses représentants de ne pas donner suite, car le sujet était trop sensible : il n’avait pas encore trouvé d’accord financier avec le PSG, qui voulait se séparer de lui.

Les mois sont passés et Galtier est désormais un coach libre. Et d’après les informations de RMC Sport, Pablo Longoria songerait sérieusement à Christophe Galtier pour remplacer Jacques Abardonado. Le président marseillais l’aurait même déjà contacté ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraîneur du principal club de sa ville natale. Pablo Longoria et Javier Ribalta apprécient son profil, et le personnage a aussi ses partisans en interne, avec quelques anciens Stéphanois dans l’équipe dirigeante de l’OM.

Dans cette période délicate, le club phocéen recherche d’ailleurs un technicien capable de s’adapter rapidement au fameux "contexte" marseillais, et qui ne mettrait pas trop de temps à s’adapter à la Ligue 1. Galtier coche ces cases, ce qui est un grand avantage. Le candidat parfait selon un ancien de la maison olympienne.

Christophe Galtier, « c’est le candidat idéal, le candidat naturel »

Sur les tablettes de l'Olympique de Marseille pour succéder à Marcelino, Christophe Galtier est plébiscité par Eric Di Meco. Pour l’ancien joueur marseillais, son ex-coéquipier possède le profil idéal pour le poste.

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG : c’est le candidat idéal, le candidat naturel. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite », a expliqué le consultant sportif dans le Super Moscato Show sur RMC. Reste maintenant à savoir si Galtier débarquera sur la Canebière dans les prochains jours.