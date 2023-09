Déterminé à battre le PSG pour le premier Classique de la saison, l’entraîneur de l’OM, Jacques Abardonado, a dévoilé son groupe de joueurs convoqués.

OM : Jacques Abardonado avec 21 joueurs à Paris

Trois jours après sa première héroïque sur le banc de l’Olympique de Marseille face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3), Jacques Abardonado s’apprête à connaître son premier Classique en tant qu’entraîneur principal ce dimanche soir. En conférence de presse samedi matin, le coach marseillais par intérim s’est exprimé au sujet de cette rencontre et de l’adversaire parisien. Le successeur de Marcelino assure que ses hommes et lui ne feront pas le déplacement pour rien et veut surprendre l’ogre parisien sur ses installations du Parc des Princes. Il a même évoqué des « petites idées » pour revenir à Marseille avec plus qu’une défaite.

« Pour moi, c’est une opportunité. Le calendrier fait qu’on affronte Paris, on va essayer d’être le plus performant. C’est une des meilleures équipes d’Europe. C’est une joie en tant que jeune Marseillais de se présenter face au grand PSG, en espérant prendre du plaisir. On y va pour aller chercher un résultat », a déclaré Pancho Abardonado. Le Paris SG est prévenu, il faudra être sérieux ce soir face à l'OM. Dans cette optique, l’ancien défenseur marseillais a convoqué un groupe de 21 joueurs, mais devra se passer de Geoffrey Kondogbia, qui n’est pas du voyage.

Le groupe de l’OM pour affronter le PSG

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapantouetnbu

Défenseurs : Gigot, Mbemba, Murillo, Meïté, Soglo, Lodi, Clauss, Balerdi

Milieux : Veretout, Rongier, Harit, Ounahi, Nadir

Attaquants : Correa, Ndiaye, Vitinha, Mughe Aubameyang.