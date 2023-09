Après le départ soudain de Marcelino, la direction de l’OM s’active en coulisse pour trouver un nouvel entraîneur. Et une surprise n’est pas à exclure.

Mercato OM : Pablo Longoria travaille sur la succession de Marcelino

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est resté sur sa ligne de conduite. Malgré les intimidations de certains supporters et l’ambiance hostile qui règne autour du club, le dirigeant espagnol a tenu bon et a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa mission à la tête de l’OM. Temporairement mis à l’écart de la direction du club phocéen, Pablo Longoria est revenu dans ses fonctions depuis vendredi dernier et travaille en coulisse sur plusieurs dossiers chauds.

Sa priorité est surtout de trouver un nouvel entraîneur pour diriger l’équipe première. Car si l’inexpérimenté Jacques Abardonado avait suscité de l’espoir lors du match nul face à l’Ajax (3-3) en Ligue Europa, l’humiliation subie face au PSG (4-0) dimanche soir a fragilisé sa position. Par conséquent, la direction de l’OM accélère pour trouver un digne successeur à Marcelino. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens, et l’une d’entre elles s’avère très surprenante.

Igor Tudor au cœur d’un improbable retour à l’Olympique de Marseille

En effet, d’après les informations de La Provence, le nom d’Igor Tudor a ressurgi ces derniers jours du côté de l’OM. L’entraîneur croate avait réalisé un parcours intéressant la saison dernière avec l’OM et avait finalement fait le choix de s’en aller cet été pour des raisons personnelles. Son football énergivore et efficace plaiderait pour son éventuel retour sur le banc. Mais cela semble peu probable.

Vu les récentes révélations de Pablo Longoria sur son départ et son expérience dans la cité phocéenne, Igor Tudor n’envisagerait pas de revenir aussitôt à l’OM. Cette option a donc peu de chance d’aboutir. Raison pour laquelle la direction marseillaise se rabat sur d’autres pistes pour diriger son équipe. Les noms de Jaime Pacheco, Roberto Donadoni, Ruud Van Nistelrooy ou encore Julen Lopetegui circulent déjà dans les coulisses du Vélodrome. Mais la direction de l’OM aurait fait de Christophe Galtier sa cible prioritaire. Les négociations entre les deux parties ont débuté et se poursuivent en vue de trouver un accord.