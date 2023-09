Alors que l’OM est en pleine crise, Pablo Longoria a brisé le silence en faisant des révélations troublantes sur un éventuel retour de Jorge Sampaoli.

Crise à l'OM : Pablo Longoria choqué par la façon de procéder à Marseille

Sa mise au point était très attendue. Quelques heures après l’annonce du départ de Marcelino, Pablo Longoria s’est enfin exprimé sur le contexte explosif qui règne ces derniers jours à l’Olympique de Marseille. Tout a débuté à la suite d’une réunion tenue ce lundi entre les dirigeants olympiens et des représentants de groupes des supporters qui a rapidement tourné à un règlement de compte avec violence.

Dans un long entretien accordé à La Provence, Pablo Longoria a expliqué qu’il n’avait même pu prendre la parole durant deux minutes au cours de cette rencontre tumultueuse. Le dirigeant espagnol n’accepte pas les menaces dont il a fait l’objet et refuse formellement les accusations de copinage et de détournement de fonds qui ont été proférées à son encontre. « Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. Je ne peux pas accepter ça », a-t-il rétorqué.

Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour le faire revenir

Choqué par la façon de procéder à Marseille, Pablo Longoria est revenu sur les nombreux changements d’entraîneurs effectués ces dernières années au club, de Jorge Sampaoli à Igor Tudor en passant par Marcelino, qui ont tous démissionné de leur poste. Le président de l’OM a d'abord rappelé le traitement difficile subi par l’entraîneur croate dès le début de son mandat. Il a ensuite révélé que des détracteurs s'organisaient pour créer des tensions autour d’Igor Tudor et que ces derniers étaient même rentrés en contact avec Jorge Sampaoli dans le but de le faire revenir à l'OM.

« Ce qu'Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s'est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup de monde s'organisait pour faire monter la tension contre lui. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d'autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs », a-t-il confié.

Pablo Longoria n’apprécie guère ces manœuvres inappropriées et s’est mis en retrait de la direction de l’OM. Même si son avenir reste très incertain à Marseille, le dirigeant espagnol assure qu’il n’a pas encore remis sa démission à Frank McCourt. Il se donne sans doute un temps de réflexion avant de prendre sa décision finale. Va-t-il abdiquer ou résister face à la pression des groupes des supporters ? Les prochains jours permettront d’en savoir un peu plus sur ce dossier.