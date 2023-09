Après la claque reçue par l'OM au Parc des Princes, Pancho Abardonado ne fait plus l'unanimité, et Pablo Longoria s'active pour le remplacer.

OM : Le vestiaire a lâché Pancho Abardonado

Le match face à l'Ajax était porteur d'espoir, mais le peu de crédit que Pancho Abardonado a réussi à obtenir est parti en fumée dimanche soir au Parc des Princes. Le successeur par intérim de Marcelino s'est complètement trompé dans son schéma de jeu, et le vestiaire marseillais a du mal à le digérer. D'après les informations divulguées par L'Équipe, certains joueurs olympiens n'ont pas compris ce choix tactique, travaillé à peine une demi heure la veille du match."Quel message a-t-on envoyé à Luis Enrique ? Mets tous tes joueurs offensifs, ne t'inquiète pas, nous, on n'a pas envie d'attaquer... ", aurait lâché l'un d'entre eux après la rencontre. Ambiance...

Résultats des comptes, l'OM s'est fait humilié dans un match où ce genre de correction est considérée comme interdite à Marseille, et la position de Pancho Abardonado s'est fragilisée de manière considérable. De ce fait, Pablo Longoria s'active en coulisse. Revenu depuis vendredi à ses fonctions de président, le dirigeant espagnol travaille sur plusieurs pistes pour trouver un nouvel entraîneur à cette équipe marseillaise le plus rapidement possible.

Christophe Galtier, la piste prend de l'ampleur

Comme annoncé lundi, l'OM a bien établit des premiers contacts avec l'entourage de Christophe Galtier. À l'heure actuelle, l'ancien coach du PSG est en pleine réflexion, et pourrait se laisser tenter par ce nouveau défi. Toutefois, la crainte d'un accueil houleux suite à son récent passage à Paris et également aux accusations dont il fait l'objet, est un paramètre important pour Christophe Galtier. Avant de donner sa décision, le technicien de 57 ans aimerait connaître la position des supporters marseillais afin de ne pas vivre une nouvelle période délicate.