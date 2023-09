Face à la polémique née des chants et injures homophobes des supporters du PSG après le Classique face à l’ OM, le clan Bernard Tapie est sorti du silence.

Rodolphe Tapie : « Ridicule cette histoire ! C’est la rivalité… »

Dimanche soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a mis une sacrée raclée à l’Olympique de Marseille lors du premier Classique de la saison (4-0). Une performance gâchée par la polémique qui a suivi cette rencontre. En effet, durant la rencontre et au coup de sifflet final de l’arbitre, au moment des célébrations, des supporters et joueurs parisiens ont lancé des chants homophobes. Depuis, ces agissements ont été dénoncés par de nombreuses personnes et notamment par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Alors que des sanctions sont réclamées pour les mis en cause, Rodolphe Tapie, le petit-fils de Bernard Tapie, a livré pour sa part un point de vue bien différent sur le sujet. Sur son compte Twitter, il écrit notamment : « ridicule cette histoire ! C’est la rivalité… ils nous ont lavé, ils nous taillent, c’est le jeu… », explique le grand fan de l'OM avant d’ajouter : « au lieu de pleurer, qu’on utilise ces insultes pour que certains se sortent un peu les doigts et se mettent à respecter un peu plus les couleurs et le blason. On a été honteux basta ! » Un ras-le-bol aussi exprimé par le président du Paris SG.

Nasser Al-Khelaïfi pousse un coup de gueule après PSG-OM

Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain est passé à l’action après les chants homophobes entonnés au Parc des Princes en programmant un rendez-vous avec les associations parties prenantes du club ce mardi à 14 heures. Pour autant, en interne, cette polémique agacerait au plus haut point au sein de la direction du club de la capitale, notamment Nasser Al-Khelaïfi. À en croire Sports Zone, le président parisien estimerait que son club est le seul à mis en cause dans ce problème. Al-Khelaïfi aurait même confié à certains proches que des gens « veulent s’acheter une image en reprenant toujours le PSG, mais jamais les autres. »