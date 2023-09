Gravement blessé au talon, Presnel Kimpembe se rapproche inéluctablement d’un départ du PSG. Une offre se prépare déjà pour son transfert en janvier 2024.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe, un avenir incertain à Paris

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain et considéré comme un élément clé de la défense, Presnel Kimpembe voit son avenir s’assombrir au sein du club parisien. Le défenseur tricolore, utilisé la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, a été freiné dans son élan par une grave blessure au tendon d’Achille.

Éloigné des pelouses durant plus de sept mois, le joueur de 28 ans entrevoit enfin le bout du tunnel. Selon plusieurs sources concordantes, il devrait réaliser son grand retour à la compétition entre la mi-novembre et début décembre. Cependant, son retour ne lui garantit pas une place dans le onze de départ de Luis Enrique. Avec les recrutements de Lucas Hernandez et de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe aura du mal à retrouver son statut de titulaire.

Conscient de cette difficulté, le défenseur central risque de quitter le navire parisien dans les mois à venir. Son contrat expirant en juin prochain avec le PSG, le natif de Beaumont-sur-Oise se rapproche d’un départ. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, il sera même libre de négocier avec le club de son choix en janvier. Plusieurs prétendants s’activent déjà en coulisse pour le recruter.

Manchester United prépare une offre pour son transfert

En plus de Newcastle, un autre cador de la Premier League se manifeste pour le défenseur parisien. En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, Manchester United suit de très près la situation de Presnel Kimpembe et prévoit de faire une offre en janvier pour le recruter. Cette situation pourrait même être avantageuse pour le PSG.

La direction parisienne a déjà proposé une prolongation de contrat à Presnel Kimpembe, mais elle n'a pas encore reçu de réponse de sa part. Si le défenseur central ne prolonge pas et que Manchester United ou d'autres clubs montrent un intérêt sérieux, le Paris SG pourrait envisager de céder Kimpembe en janvier afin d’éviter qu'il ne parte gratuitement à la fin de la saison. L'avenir du joueur formé au PSG reste donc incertain et le mercato hivernal promet d’être très agité du côté de la capitale.