Face à la polémique des chants homophobes entendus lors du match PSG-OM (4-0), la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, reste catégorique le sujet.

PSG-OM : Amélie Oudéa-Castéra ne décolère pas

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a infligé une lourde claque à l’Olympique de Marseille en s’imposant (4-0) au Parc des princes. Mais cette performance remarquable a été entachée pour des comportements inacceptables. En effet, durant la rencontre et au coup de sifflet final de l’arbitre, des supporters et joueurs du PSG ont entonné des chants homophobes au Parc des princes.

De tels agissements ont été dénoncés par de nombreuses personnes et ont été condamnés par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. « Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics », avait-elle posté sur son compte Twitter.

Le match aurait dû être arrêté

Quatre après les faits, Amélie Oudéa-Castéra ne décolère pas et va plus loin. Présente ce jeudi à l’Arcom dans le cadre de l’opération "Jouons Ensemble", la ministre des Sports est revenue sur ces scènes déplorables et estime que ce match PSG-OM aurait dû être stoppé. Elle estime que cette mesure est nécessaire afin d’éviter que tels agissements ne se reproduisent à l’avenir.

« Oui, on aurait dû arrêter ce match, a affirmé Amélie Oudéa-Castéra. Je pense que ces protocoles d’arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d’incitation à la haine, parce qu’il s’agit de ça, oui, c'est nécessaire. Ça s’est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Cette prise de parole de la ministre des Sports rappelle l'importance de lutter contre l'homophobie et les comportements discriminatoires dans le sport, et en particulier dans le football. Elle est intransigeante sur ce point, militant pour que ces chants homophobes et actes haineux soient sanctionnés afin garantir un environnement respectueux dans le monde du sport.