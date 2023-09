Alors que le RB Leipzig espère prolonger son prêt au-delà de cette saison, Xavi Simons, qui appartient au PSG, a fait une mise au point sur son avenir.

Le RB Leipzig veut garder Xavi Simons la saison prochaine

Après quelques matches seulement, Xavi Simons a déjà conquit le RB Leipzig. Avec trois buts et quatre passes décisives en huit apparitions toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 20 ans réalise un début de saison canon sous les ordres de Marco Rose. Le jeune international arrive même à faire oublier pour le moment le départ Christopher Nkunku, transféré à Chelsea cet été. Pleinement convaincu par l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé, le club de Leipzig aimerait bien le conserver au-delà de sa période de prêt.

« Bien sûr, nous avons l'intention de le prolonger dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il réalise actuellement une très bonne saison. Je pense que nous le lions émotionnellement au RB Leipzig », a récemment déclaré le directeur sportif de la formation allemande, Max Eberl à Kicker. Si le Paris SG a déjà dit non à cette option, le principal concerné a fait connaître sa position.

Xavi Simons : « On ne peut rien prédire dans le football »

À deux jours du choc face au Bayern Munich en Bundesliga, samedi à 18h30, Xavi Simons a été questionné sur une possible prolongation de son aventure au RB Leipzig, dans une interview accordée au journaliste Philipp Hinze de Sky Sport. Sans en dire plus, le joueur formé à Paris assure tout de même être heureux en Allemagne.

« Je me sens déjà chez moi. J'apprécie le temps que je passe ici, j’aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Mais pour l'instant, je me concentre sur la soirée de samedi », a confié Xavi Simons. Rapatrié contre un chèque de 6 millions d’euros, le natif d’Amsterdam est lié au Paris SG jusqu’en juin 2027.