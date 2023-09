À deux jours de son premier match sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a reçu une bonne nouvelle pour le choc contre l’AS Monaco, au stade Louis II.

OM : Gennaro Gattuso pourrait compter sur Ismaïla Sarr contre l'AS Monaco

Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille va très rapidement entrer dans le vif du sujet. Seulement trois jours après l'officialisation de sa signature, Gennaro Gattuso sera aux prises avec l'une des meilleures équipes de ce début de saison : l’AS Monaco. À deux jours de ce rendez-vous, le journal L’Équipe révèle que le groupe marseillais a travaillé le système en 4-3-3, qui pourrait bien être utilisé en Principauté par Gattuso.

Et le quotidien sportif ajoute que l’ailier sénégalais Ismaïla Sarr, blessé aux ischiojambiers, pourrait faire son retour en vue du déplacement sur le Rocher. Une décision finale devrait être prise ce vendredi. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia se dirige vers une nouvelle absence, lui qui souffre des adducteurs. Enfin, Pape Gueye est toujours suspendu. Le point complet sur l'effectif devrait être confirmé par Gattuso en conférence de presse d'avant-match.

Gattuso annonce la couleur pour le déplacement à Monaco

Pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso commencera par un déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Monaco ce week-end. Battus lors du derby face à l’OGC Nice dans le temps additionnel (0-1), les Monégasques auront à coeur de renouer avec la victoire pour leur permettre de rester collés à la tête du championnat. La partie sera donc très discutée entre les deux équipes.

Et justement pour cette rencontre, le nouvel entraîneur marseillais est conscient qu'il ne pourra pas métamorphoser l'équipe dès samedi. « À Monaco, ce serait fou de penser que je peux imposer mon jeu en si peu de temps. Partir du gardien et construire, etc. Monaco a un jeu très vertical, ça va être un travail mental, il va falloir souffrir, sinon ça sera très compliqué », a déclaré Gennaro Gattuso, qui aura dirigé trois séances d'entraînement avant ce match.