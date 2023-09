De retour à l'entraînement avec l'OM, Geoffrey Kondogbia pourrait être aligné contre Toulouse. C'est l'un des chouchous de Marcelino : on vous dit pourquoi.

OM : Geoffrey Kondogbia de retour, un soulagement pour Marcelino

Absent du groupe marseillais depuis le 22 août dernier, Geoffrey Kondogbia est de retour. L'international centrafricain a repris l'entraînement avec ses coéquipiers depuis le début de la semaine. Une superbe nouvelle pour le club phocéen, un soulagement pour Marcelino. L'entraîneur espagnol est sous pression avant un calendrier très chargé, qui mêlera Ligue 1 et Ligue des Champions.

Si la présence de Kondogbia le rassure autant, c'est parce qu'il le connaît très bien. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble, lorsque Marcelino était en poste au Valence CF (2017-2019). De plus, ils ont remporté ensemble la Coupe du Roi en mai 2019. De quoi motiver l'Espagnol à bien faire à l'Olympique de Marseille.

Geoffrey Kondogbia, une solution de plus dans l'entrejeu

Depuis le départ de Mattéo Guendouzi, Marcelino cherche encore son entrejeu type. Avec le retour de Geoffrey Kondogbia, le technicien de 58 ans va pouvoir tester la concurrence entre les milieux de terrain. Jordan Veretout et Valentin Rongier sont les deux Marseillais concernés, eux qui ont notamment été titulaires il y a une semaine (ndlr : contre Nantes, 1-1 lors de la 4ème journée de Ligue 1).

Face à Toulouse qu'il affrontera dimanche pour la 5ème journée, l'OM pourrait donc modifier son entrejeu. Marcelino connaît bien l'expérience de Kondogbia, qui a joué plus de 100 matchs à Valence et près de 100 sous les ordres de Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Sa présence semble importante dans le onze de départ, surtout après les transferts de joueurs charismatiques comme Dimitri Payet ou Alexis Sanchez. Reste à savoir si le joueur sera apte à jouer ce week-end, car son rétablissement a été plus rapide que prévu.