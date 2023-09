Récemment limogé de son poste d'entraîneur, un ancien coach de l'OM voulait absolument revenir sur le banc marseillais et succéder à Marcelino.

Mercato OM : Jorge Sampaoli était emballé à l'idée de revenir à Marseille

Les supporters de l'OM garde un très bon souvenir de Jorge Sampaoli. Lors de sa dernière saison, il a permis au club de retrouver la Ligue des Champions en terminant deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, avec un style de jeu basé sur la possession de balle qui a offert de nombreux matchs spectaculaires.

Mais à l'aube de la saison 2023-2024, le technicien argentin décide de quitter l'OM, au grand dam des supporters marseillais, et même de certains joueurs tels que Mattéo Guendouzi ou encore Gerson, deux éléments qui ont explosé sous l'impulsion de l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste. Depuis, Jorge Sampaoli a connu quelques mésaventures. Il est retourné à Séville, mais à vite été licencié, avant d'aller à Flamengo. Mais ces dernières heures, son aventure a pris fin avec le club brésilien, et Jorge Sampaoli aurait vu d'un bon oeil un retour dans la cité phocéenne selon certaines sources.

Eric Di Meco confirme pour Jorge Sampaoli

Avant que Gennaro Gattuso ne soit officiellement nommé entraîneur de l'OM, certains noms bien connus sont revenus aux oreilles des supporters. Parmi eux, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. Et d'après l'ancienne icône de Marseille Eric Di Méco, le technicien argentin était très chaud à l'idée de revenir à Marseille comme il l'a déclaré sur l'antenne de RMC.

"Il y a des anciens entraîneurs qui sont passés à l'OM et qui voulaient revenir, alors qu'on nous a dit qu'ils étaient partis à cause des supporters. Parmi les deux derniers, l'un a été contacté et l'autre voulait revenir. Sampaoli serait même venu à pieds en plus." Nul doute que les supporters marseillais auraient apprécié voir revenir celui qui a amené l'OM en Ligue des Champions il y a deux ans.