Touchés par la crise entre les groupes de supporters de l'OM et Pablo Longoria, les fondateurs du Massilia Socios Club tentent de concrétiser leur projet.

Mercato OM : Un système de socios bientôt mis en place au club phocéen ?

La crise a fait réfléchir. Après l'annonce du maintien de Pablo Longoria à la tête de l'OM, certains supporters se sont lancés dans une mission bien particulière. Une mission qu'ils mènent depuis 2016 : la mise en place d'un système de socios au club phocéen. Le but ? Favoriser les discussions entre les groupes de supporters et la direction, tout en permettant à l'OM d'être plus compétitif.

Interrogé par SO Foot sur le projet, Arnaud Thibault, co-fondateur, veut mettre fin aux crises. « Si on avait un système de socios en place, il y aurait déjà un dialogue constructif établi entre les supporters et la direction. Il y aurait des réunions lors desquelles le club pourrait faire un retour sur l’année écoulée, sur les objectifs à atteindre l’année suivante… [...] » a-t-il expliqué.

La direction de l'OM n'est pas réceptive au projet

Si les intentions sont bonnes, le projet d'Arnaud Thibault a bien du mal à se concrétiser. Et pour cause : les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne sont pas vraiment réceptifs à ses revendications. « On a été en contact avec eux il y a deux, trois mois, on a échangé par mail. Ils nous ont dit à ce moment-là qu’ils avaient d’autres chats à fouetter, que ce n’était pas la priorité [...] » précise Arnaud Thibault, qui ajoute toutefois qu'une relance sera faite avant novembre.

Les groupes de supporters, eux, sont en majorité pour l'avènement du Massilia Socios Club. Il y a quelques années, Jean-Pierre Papin figurait également parmi les soutiens du projet. Mais depuis son entrée au sein de la direction phocéenne (ndlr : conseiller du président Longoria), il n'est plus entré en contact avec les fondateurs. Sans l'appui de l'OM, difficile de mettre en place un nouveau système. Les fondateurs du Massilia Socios Club espèrent convaincre les dirigeants dans les mois à venir. Le projet avait déjà été abandonné en 2019, avant d'être repris cette année.