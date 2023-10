Les supporters s'attendaient au retour de Martin Terrier ce dimanche, lors de la réception du FC Nantes. Finalement, son absence se prolonge.

Stade Rennais : Martin Terrier doit déclarer forfait contre Nantes

Son retour était très attendu. Neuf mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, Martin Terrier était prêt à refouler la pelouse du Stade Rennais. Bruno Genesio, son entraîneur, était confiant quant à son état : « Martin est compétitif pour être dans le groupe dimanche. Il n’est pas encore prêt à débuter mais il pourra éventuellement rentrer en cours de match » avait-il annoncé en conférence de presse vendredi.

Cependant, L'Équipe a balancé une bombe ce dimanche. À quelques heures du derby contre le FC Nantes, comptant pour la 7ème journée de Ligue 1, le quotidien sportif a affirmé que le joueur était malade. En conséquence, il ne peut être inclus dans le groupe rennais pour ce match. Un véritable coup dur pour Bruno Genesio, mais aussi les supporters qui attendaient son retour avec impatience. L'Équipe précise qu'il n'a pas le Covid, mais il est dans l'obligation de déclarer forfait.

Martin Terrier s'excuse auprès des fans après son forfait

Conscient qu'il a déçu de nombreux amoureux du SRFC avec son forfait de dernière minute, Martin Terrier s'est senti obligé de leur formuler un message. L'attaquant français donne rendez-vous au prochain match de Ligue 1, contre le PSG. « Je suis déçu et frustré de ce rendez-vous manqué mais ce n’est que partie remise. Un grand merci pour tous vos mots que j’ai pu recevoir ou lire depuis l’annonce de mon retour. Je souhaite un bon match à mes coéquipiers et on se donne rendez vous dimanche prochain à la maison » a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter.

Le Stade Rennais pourra au moins compter sur le retour d'Arnaud Kalimuendo, qui revient également de blessure. En revanche, Enzo Le Fée (épaule) est à l'infirmerie. De son côté, le FC Nantes devrait titulariser Alban Lafont pour la première fois depuis sa côte fracturée en août dernier. Parmi les cadres absents, on retrouve Matthis Abline, Fabien Centonze et Ignatius Ganago.