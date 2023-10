Après une victoire importante à Strasbourg, le RC Lens a retrouvé des couleurs. Pour Nampalys Mendy, le club doit jouer sans complexe contre Arsenal.

RC Lens : Nampalys Mendy répond à Mikel Arteta

L'affiche est alléchante. Pour le grand retour de la Ligue des Champions au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens accueillera Arsenal mardi. De quoi faire saliver les amateurs de football, et surtout les supporters des Sang-et-Or. D'autant que leur équipe repart du bon pied depuis deux matchs. En effet, les hommes de Franck Haise ont enchaîné deux victoires consécutives en Ligue 1, contre Toulouse (2-1) puis Strasbourg (0-1).

Forcément, le RCL s'est donné un grand bol d'air au classement. Après 7 journées, le club artésien pointe désormais à la treizième place en attendant le résultat des concurrents. Ce regain de forme a inquiété Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners qui estime que la victoire sera difficile à aller chercher. Côté Lensois, on retrouve logiquement plus de sérénité. Et ce, malgré le statut de favori d'Arsenal. « C’est une grande soirée de Ligue des Champions qui nous attend. Nos supporters ont toujours été derrière nous. Je pense qu’il ne faut pas avoir de complexe, il faut jouer, être naturel, jouer de notre jeu et donner le maximum pour faire un résultat » clame Nampalys Mendy, milieu de terrain du RCL dans un entretien pour Téléfoot.

Arsenal n'a pas encore connu la défaite cette saison

Et si le RC Lens était le premier bourreau d'Arsenal cette saison ? Aussi fou que cela puisse paraître, les protégés de Mikel Arteta n'ont perdu aucun de leurs 10 premiers matchs à enjeu. Pourtant, Manchester City, Tottenham et Manchester United s'étaient dressés sur leur route.

Fort de cette superbe série, le club anglais est logiquement bien placé en Premier League. Après sa victoire contre Bournemouth (0-4) samedi, il est même revenu à un point du leader, Manchester City qui a été défait à Wolverhampton (2-1). Le RC Lens devra particulièrement surveiller Bukayo Saka, meilleur buteur d'Arsenal en Premier League avec 4 buts en 7 matchs. La défense des Gunners est également impressionnante, avec 6 petits buts encaissés en 7 rencontres de championnat. Vous l'aurez compris, la victoire du RC Lens serait considérée comme un sacré exploit.