Opéré cette semaine en Finlande de l'ischio-jambier, Nuno Mendes ne portera plus le maillot du PSG en 2023. Ce dimanche, le joueur a adressé un message aux supporters parisiens.

PSG : Nuno Mendes indisponible pour quatre mois

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain annonçait que son latéral gauche Nuno Mendes allait passer sur le billard avant d’observer une nouvelle période d’indisponibilité de quatre mois. « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris Saint-Germain a pris la décision d’effectuer une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande. La période d’indisponibilité du joueur est estimée à quatre mois », écrivait le PSG dans un communiqué. Et depuis vendredi, l’international portugais de 21 ans a été opéré avec succès des ischios-jambiers et va désormais entamer sa convalescence. Deux jours après son opération, le principal concerné est sorti du silence.

Le message de Nuno Mendes après son opération

Opéré avec succès des ischios-jambiers vendredi dernier, Nuno Mendes a publié un message sur son compte Instagram. Forfait pour la première partie de saison, le protégé de Luis Enrique entame sa rééducation et promet de revenir beaucoup plus fort. « Après de nouveaux tests, j’ai dû subir une intervention chirurgicale qui va m’éloigner des terrains pendant encore plusieurs mois. C’est un moment très difficile, car cela fait quelques temps que je n’ai pas pu faire ce que j’aime le plus faire au monde, jouer au football », écrit le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo.

Alors que les dirigeants parisiens réfléchissent déjà au recrutement d’un nouvel arrière gauche en janvier, Nuno Mendes promet de se battre pour revenir plus fort. « Place maintenant au travail pour revenir au plus vite et encore plus fort. Supporters, coéquipiers, amis, merci à tous pour vos messages, ça me donne beaucoup de force », ajoute le coéquipier de Lucas Hernandez.