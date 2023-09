Valentin Rongier a avoué que l’OM a un plan pour surprendre le PSG au Parc des Princes dimanche soir. Le défenseur parisien Lucas Hernandez a évoqué ce choc.

PSG-OM : Valentin Rongier veut « aller au Parc sans complexe »

En conférence de presse ce samedi, Valentin Rongier s’est exprimé au sujet du premier Classique de la saison 2023-2024 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain marseillais a assuré qu’il y avait un plan pour essayer de piéger les hommes de Luis Enrique au Parc des Princes, dimanche à 20h45, en clôture de la sixième journée du championnat.

« On veut aller au Parc sans complexe, surtout au vu de la situation. On a un plan, on sait comment on va jouer et on va essayer de s’y tenir. On a une idée bien claire dès le départ, mais il faut rester concentré pendant 90, 95 minutes, car ils ont beaucoup de joueurs de qualité », a déclaré l’international français de 28 ans. De son côté, le Marseillais Lucas Hernandez, arrivé au PSG cet été en provenance du Bayern Munich, compte bien faire mordre la poussière aux phocéens.

PSG : La promesse de Lucas Hernandez pour le Classique

Sortie suite à une gêne musculaire lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-0), Lucas Hernandez sera finalement apte pour le choc de dimanche soir contre l’Olympique de Marseille. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur polyvalent de 27 ans devrait pouvoir tenir sa place face à l’équipe de Jacques Abardonado. D’ailleurs, l’ex-joueur de l’Atlético Madrid ne compte pas faire de cadeau à l'Olympique de Marseille dimanche soir, au Parc des Princes.

« C’est le Clasico, c'est le match à ne pas rater. C'est l'un des matchs les plus importants de la saison, que ça soit pour Paris ou pour Marseille. Après, c'est le match où les supporters jouent aussi un rôle très important. Quand tu gagnes ce match-là, le moral est encore plus haut. C'est un match qui est dans le calendrier, qui est fixé et qu'on a en tête bien sûr », indique Lucas Hernandez.