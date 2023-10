Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a lancé un défi à ses joueurs pour le choc contre Newcastle United.

Luis Enrique : « C’est l'occasion de voir de quel bois le PSG est fait »

Interrogé en conférence de presse sur le rendez-vous spécial pour Newcastle United, qui retrouve la Ligue des Champions après vingt ans d’attente, à Saint James Park, connu pour la ferveur de ses supporters, Luis Enrique a répondu que cette affiche est l’occasion parfaite pour ses joueurs de prouver ce qu’ils valent réellement. « On va devoir gérer l'ambiance très hostile, dans un sens sportif, et impressionnant. C'est l'occasion rêvée pour voir de quel bois ce PSG est fait, je suis même jaloux de mes joueurs de jouer dans une telle ambiance, ce sera un match incroyable », s'est enflammé Luis Enrique devant les médias. Pour le technicien espagnol, les Magpies sont à redouter.

Luis Enrique redoute l’équipe de Newcastle United

À quelques heures de leur choc à St James Park, Luis Enrique pense que l’équipe de son homologue Eddie Howe peut très bien faire partie des deux qualifiés de ce groupe difficile, avec également l'AC Milan et le Borussia Dortmund. « Toutes les équipes, dont Newcastle, peuvent aller loin, c'est une équipe très forte, on a vu leur performance la saison dernière (une quatrième place dans la relevée Premier League) », assure le successeur de Christophe Galtier, qui ajoute que « Newcastle est l'équipe du 4e chapeau (lors du tirage) que personne ne voulait » tirer. Kylian Mbappé et ses partenaires sont donc prévenus.