À la veille de la réception du PSG, mercredi soir, à St James’ Park, Newcastle United prépare un évènement qui marque son retour en Ligue des Champions.

Newcastle prépare un show spécial avant le match contre le PSG

Pour célébrer son grand retour en Ligue des Champions après 20 ans d’absence, Newcastle United fait les choses en grand avec un superbe spectacle de drones. Dans le ciel noir du stade Saint James’ Park, le club anglais annonce son retour en Ligue des Champions avec un message clair : « Nous sommes de retour. »

Et pour fêter cela, le sponsor maillot de l’actuel huitième de Premier League a mis les moyens en proposant un spectacle de plus de 500 drones. Pendant huit minutes, les objets volants ont réalisé différentes animations mettant en valeur les Magpies, à travers leur maillot, sa fameuse pie et certains joueurs. Les joueurs du Paris Saint-Germain et leur entraîneur Luis Enrique devront donc s'attendre à un accueil bouillant à Newcastle.

« Nous voulions créer une petite surprise pour les fans »

Dans ce show réalisé de nuit par Sela, entreprise saoudienne et sponsor maillot de Newcastle, 500 drones ont notamment dessiné le maillot de l'équipe, floqué tour à tour aux noms de Kieran Trippier, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, avant de reproduire le logo du club. Le spectacle se termine avec le slogan : « Nous sommes de retour. » Le vice-directeur de l’entreprise saoudienne, Ibrahim Mohtaseb, a voulu faire une surprise aux fans en créant ce spectacle.

« Nous voulions créer une petite surprise pour les fans pour célébrer le retour des plus grandes soirées du football européen à St James’ Park. Les fans, le club et les joueurs méritent des moments spéciaux. J’espère que nous avons participé à ce qui sera une soirée inoubliable pour tous ceux qui aiment le club et cette ville », explique le dirigeant saoudien. D'autres tests sont prévus ce mardi soir à 20h et 21h45 autour de St James' Park et, selon les informations de NewcastleWorld, le show pourrait être diffusé à la télévision.