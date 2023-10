2e journée de Ligue Europa, jeudi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Villarreal. Pacheta, l'entraîneur espagnol, s'inquiète de l'équipe bretonne.

Pacheta : "Rennes est une équipe agressive avec et sans ballon"

Après un succès lors de la première journée face à Maccabi Haïfa, le Stade Rennais a à coeur d'engranger trois points supplémentaires face à une équipe de Villarreal qui pourraît s'avérer redoutable, sur sa pelouse. À la veille de la rencontre, l'entraîneur espagnol, Pacheta, s'est livré en conférence de presse sur l'ossature de l'équipe bretonne, et s'est montré quelque peu inquiet. D'autant que son équipe n'a pas brillé lors du premier tour, face à Panathinaïkos, avec une défaite 2-0.

« Ils voudront nous imposer un match d'allers-retours, parce que c'est une équipe qui aime prendre les espaces, mettre beaucoup de rythme. » Pacheta n'a pas manqué de mettre en avant la jeunesse dans l'effectif de Bruno Genesio. « C'est une équipe jeune, avec des joueurs qui ont joué dans des équipes de top niveau. Truffert et Assignon sont des joueurs très verticaux, très dynamiques, qui sont en grande forme. Rennes est une équipe agressive avec et sans ballon, qui sait prendre les espaces. Il faudra qu'on soit forts avec le ballon, et si on arrive à imprimer le rythme du match on peut leur faire subir une défaite. Villarreal, c'est Villarreal. On peut gagner, on a très bien préparé ce match. »

Quelques absences à Villarreal, des retours au Stade Rennais

Côté absences, Villarreal devra faire sans les services de Francis Coquelin, en phase de rééducation après une rupture des ligaments croisés. L'équipe espagnole pourra néanmoins compter sur la présence indiscutable d'Étienne Capoue. Le milieu de terrain, Dani Parejo, s'est entraîné normalement ce mercredi matin et Pacheta a confirmé sa présence dans le groupe pour la réception du Stade Rennais.

Bruno Genesio devrait de son côté acter les retours de Martin Terrier et d'Enzo Le Fée. L'attaquant rennais devait initialement faire son grand retour au Roazhon Park lors du derby face à Nantes, 9 mois après sa grave blessure au genou, mais a été touché par une grippe. Ce mercredi matin, il figurait dans le groupe à l'entraînement. En ce qui concerne Enzo Le Fée, il est lui aussi de retour, après sa blessure à l'épaule face à Montpellier.