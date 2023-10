Avant le choc entre l’OM et Brighton, Roberto De Zerbi a récemment envoyé un avertissement aux Phocéens. La riposte de Gennaro Gattuso n’a pas tardé.

OM-Brighton : Gennaro Gattuso sait comment vaincre Roberto De Zerbi

Dans un groupe composé de l'Ajax Amsterdam, l'AEK Athènes et l’Olympique de Marseille, Brighton est considéré comme l’un des grands favoris. Pourtant, le club britannique a mal entamé sa campagne en Ligue Europa cette saison, en concédant une défaite à domicile face aux Grecs (2-3) lors de la première journée de la compétition. Les Seagulls chercheront ainsi à se racheter face à l'OM après une déroute en championnat contre Aston Villa (6-1) le week-end dernier.

L'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, a confiance en ses hommes et espère que son équipe montrera un visage différent à Marseille ce jeudi soir. « Face à Aston Villa, ce n'était pas le vrai Brighton. Jeudi, à Marseille, vous verrez un autre Brighton ! Je crois en mes joueurs », a-t-il prévenu. Mais l’entraîneur italien a rapidement reçu la réponse de Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso promet de l'intensité

Pour sa première au Vélodrome qui sera plein à craquer, le nouvel entraîneur de l’OM compte bien faire plier les Seagulls et infliger une défaite à son compatriote Roberto De Zerbi qu’il connaît bien. « Je pense que Roberto est l'un des meilleurs entraîneurs italiens du moment. Il est jeune et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais on jouera aussi au Vélodrome. Pour ce match de jeudi, on devra sortir un match parfait, car contre une équipe comme Brighton, tu ne peux pas attendre, car tu n'as que 20% de possession », a-t-il indiqué.

Pour s’imposer face à Brighton, Gennaro Gattuso exhorte son équipe à faire preuve de courage, d'intensité, de détermination et d’efficacité lors du match. « Il faudra être courageux. Le courage, c'est le mot-clé et il faut jouer sans peur et avec intensité », a-t-il ajouté. Les supporters de l’OM espèrent ainsi que leur équipe saura relever la tête face à un redoutable adversaire. Le Vélodrome promet ainsi d’être le théâtre d’une confrontation intense ce jeudi soir à partir de 18h45.