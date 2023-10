Une semaine après son intervention chirurgicale, Nuno Mendes a réagi aux nombreux messages que lui ont adressés les supporters parisiens au micro de PSG TV.

Nuno Mendes : « Je vais travailler dur pour revenir plus fort »

De retour à Paris, une semaine après son intervention à l'ischio-jambier droit qui va l'écarter des terrains durant quatre mois, Nuno Mendes a visionné les nombreux messages de supporters du Paris Saint-Germain, à l'occasion d'un micro-trottoir organisé par a chaîne officielle du club de la capitale. Touché par cette marque d’amour à son endroit, le latéral gauche de 21 ans a exprimé son affection envers les fans parisiens et promet de revenir fort pour la deuxième partie de saison.

« Ces messages me font plaisir. J'aime beaucoup les supporters du PSG. Ils ont tout fait pour moi, ils ont chanté mon nom. Je suis reconnaissant de leur soutien et je vais travailler dur pour revenir plus fort », déclare le jeune international portugais à son retour de la Finlande. Le Dr Lasse Lempainen, considéré comme un faiseur de miracles pour guérir les blessures musculaires et qui a opéré Nuno Mendes la semaine dernière, se montre optimiste avec le défenseur des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Nuno Mendes attendu pour février 2024

Comme annoncé par le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes s’est fait opérer après « de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de sa situation. » L’opération réalisée en Finlande avec succès par le Dr Lasse Lempainen devrait normalement permettre au jeune compatriote de Cristiano Ronaldo de régler son problème de blessures à répétition.

Même s’il devra passer par une longue période de convalescence avant de retrouver le groupe de Luis Enrique. Dernièrement interrogé par le quotidien L’Équipe, le chirurgien qui a opéré Nuno Mendes a clairement annoncé la couleur. Selon le Dr Lasse Lempainen, l’entraîneur du PSG va avoir à sa disposition un défenseur neuf et au top dans la deuxième moitié de saison.

« Nous sommes très satisfaits de l'opération. Tout de suite, il a été dans un bon “mood”. C'est quelqu'un de calme, poli, agréable. Il est très bien entouré. Je suis très optimiste. C'est un jeune joueur, il a de grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis, qui a été communiqué par le club », a notamment expliqué le médecin finlandais.