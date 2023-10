À quelques heures de son choc contre le PSG au Roazhon Park, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a dévoilé le groupe retenu par Bruno Genesio.

Stade Rennais : Un groupe complet face au PSG

En Ligue 1, aucune équipe n’a battu le Paris Saint-Germain aussi souvent que le Stade Rennais sous l’ère QSI. Et le SRFC est prêt à remettre le couvert ce dimanche à 20h45 sur la pelouse du Roazhon Park en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Comme le révèle RMC Sport, les Bretons comptabilisent 7 victoires, un total supérieur à Monaco (6) et à Lyon (5). Plus impressionnant, Rennes est la seule équipe à avoir gagné le Paris SG à l’aller comme au retour la saison dernière.

Les Parisiens ont un défi important ce dimanche au Roazhon Park. Pour cette affiche étoilée, Bruno Genesio a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs. À l'exception de Mohamed Jaouab (choix), l'entraîneur rennais a fait appel aux mêmes hommes que pour le déplacement à Villarreal, jeudi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Trois jours après une défaite frustrante en Espagne, les Rouge et Noir sont confiants avant d’affronter les hommes de Luis Enrique, à l’image du gardien de but Steve Mandanda.

« Peu importe l'adversaire. Quand on y met du courage, de la combativité, de la solidarité et de la confiance pour pouvoir jouer notre football, tout est possible. Il faut se servir de ces matchs-là pour croire en nous. Tout le monde connaît les qualités extraordinaires de ces joueurs-là. Il va falloir être concentré un maximum et ne pas leur laisser trouver la solution parce que ce sont vraiment de très grands joueurs. Il va falloir être là pendant 90, 95 minutes parce que ça va être compliqué », a confié le champion du monde au quotidien régional Ouest-France.

Le groupe du Stade Rennais pour affronter le PSG

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : Assignon, Doué, Omari, Wooh, Theate, Belocian, Truffert

Milieux : Matic, Santamaria, Bourigeaud, Blas, Le Fée, Rieder, Doué

Attaquants : Gouiri, Kalimuendo, Salah, Terrier, Yildirim.