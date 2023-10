Il aura fallu trois matchs pour voir Gennaro Gattuso décrocher sa première victoire sur le banc de l’OM. Pour autant, le succès contre Le Havre ne devrait pas lui faire perdre la tête.

OM : Adil Rami met Gennaro Gattuso en garde contre un excès de confiance

Sous la direction de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a enregistré sa première victoire ce dimanche après-midi contre Le Havre (3-0), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Forcément une satisfaction pour le technicien italien, qui a pris la place du démissionnaire Marcelino il y a deux semaines. Pourtant, l’ancien capitaine marseillais Adil Rami pense que ce serait une grave erreur de s’enflammer maintenant puisqu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour enchaîner les bons résultats.

« Je suis content. J'ai l'impression que Marseille m'écoute. C'est exactement le Marseille que j'avais envie de voir. Cette victoire va leur faire du bien », a déclaré l’ancien défenseur central de l’équipe de France au micro de Prime Vidéo avant d’exhorter les uns et les autres à la retenue. « Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir redoubler d'efforts pour faire plus et mieux, car on connaît les Marseillais. Un excès de confiance, et boom, on peut retomber dans la crise ! », a ajouté Adil Rami ce dimanche. Un message qui semble être passé 5/5 par le nouveau coach de l’OM.

Gennaro Gattuso : « On peut encore s’améliorer, et on va continuer dans ce sens »

L'Olympique de Marseille a brillé ce dimanche au Stade Vélodrome. Face au promu havrais, le club de la Canebière a retrouvé le goût de la victoire après un match nul très frustrant contre Brighton en Ligue Europa. S’il est ravi pour cette première sur le banc olympien, Gennaro Gattuso veut continuer à travailler pour améliorer son équipe afin d'atteindre les objectifs de la saison. « J’aimerais d'abord remercier les 65.000 supporters qui nous ont poussés aujourd'hui. On a préparé ce match différemment puisque c'est une équipe qui utilise beaucoup la profondeur. On ne pouvait pas presser trop haut. Nous pouvons encore nous améliorer, et on va continuer dans cette voie », a lancé l’ancien coach de l’AC Milan.