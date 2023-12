Président du PSG, Nasser al-Khélaïfi a tenté d'approcher William Saliba pour renforcer la défense cet hiver. C'est finalement Lucas Beraldo qui arrive.

Mercato PSG : William Saliba éblouit la Premier League et Paris de son talent

Leader de Ligue 1 après 17 journées, le Paris-Saint-Germain a néanmoins travaillé sur de nouveaux renforts cet hiver. Preuve en est, Lucas Beraldo va arriver en provenance de São Paulo. Le jeune défenseur central (20 ans) vient surtout compenser la blessure de Presnel Kimpembe, dont la saison pourrait être blanche. Un choix surprenant, tant le joueur n'a encore rien prouvé sur la scène européenne. Un profil d'expérience était davantage voulu par Nasser al-Khélaïfi, le président parisien.

Ce dimanche, cette tendance s'est confirmée avec la révélation d'un intérêt pour William Saliba. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le PSG et le Bayern Munich suivent le défenseur d'Arsenal. Titulaire à toutes les rencontres de Premier League depuis le début de la saison (18), William Saliba a même été décisif avec un but et une passe décisive. Il s'est encore montré très solide samedi dans le choc contre Liverpool (1-1), ce qui lui a valu d'être nommé homme du match.

Arsenal jubile face aux prétendants de William Saliba

Conscients des intérêts portés à leur joueur, les Gunners sont fiers de l'avoir prolongé l'été dernier. William Saliba est désormais lié jusqu'en juin 2027 avec Arsenal, et ne dispose pas d'une clause libératoire dans son contrat. Pour s'attacher ses services, il faut au moins débourser un chèque de 70 millions d'euros pour espérer selon Transfermarkt.

Un montant qui n'entre pas dans les codes du PSG cet hiver. Nasser al-Khélaïfi ne fera pas de folies, d'après les précisions de L'Équipe. Le clan parisien n'attend désormais plus que l'officialisation du transfert de Lucas Beraldo, en attendant celui de Gabriel Moscardo. D'ailleurs, ce dernier n'a pas encore tout à fait signé au PSG selon Globo. C'est vers lui que devrait se tourner en priorité la direction parisienne dans les prochains jours.