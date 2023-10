Depuis l’arrivée de Fabio Grosso, l’OL attend toujours de lancer sa saison avec une première victoire en Ligue 1. Pour autant, le coach italien est sur la bonne voie selon le capitaine des Gones.

OL : Alexandre Lacazette d’accord avec Fabio Grosso

Au micro de Prime Vidéo, Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé contre le FC Lorient dimanche après-midi, a validé les choix forts opérés par Fabio Grosso en ouvrant une concurrence saine au sein de l’équipe de l’Olympique Lyonnais afin de stimuler les uns et les autres. Pour l’attaquant de 32 ans, cela va finir par payer et permettre à l’OL de remonter la pente.

« Le coach a confiance dans tout le groupe, sa composition montre que pour avoir sa place, il faut le mériter. Ça va permettre à tout le monde de continuer à travailler, pour garder sa place pour ceux qui sont sur le terrain et pour ceux qui sont sur le banc de continuer à travailler. Le coach est arrivé depuis trois semaines, il faut lui laisser le temps de connaitre les qualités et défauts de chacun, mais malheureusement, on a besoin de points rapidement », a déclaré l’ancien joueur d’Arsenal. Avant-dernier au classement, le club rhodanien se trouve désormais dans l’obligation de faire un résultat positif face à Clermont Foot.

L’OL doit impérativement gagner contre Clermont

Avec trois petits points sur vingt quatre possible, l’Olympique Lyonnais doit impérativement réagir. Dans moins de deux semaines, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers joueront un match presque décisif dans la course au maintien avec la réception de Clermont Foot. Avec le pire début de saison de son histoire, l’OL se doit de l’emporter impérativement afin de se donner un peu d’oxygène avant l’hiver parce qu’il commence à y avoir déjà une forme de sidération du côté lyonnais avec cet enchaînement de matchs sans que le club réussisse à simplement gagner. À l'entame d'une trêve internationale, qui fera le plus grand bien, Fabio Grosso et son groupe doivent désormais se focaliser sur le prochain match de Ligue 1, qui sera contre la lanterne rouge, le dimanche 22 octobre.