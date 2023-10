Après la nouvelle déconvenue de l’OL en Ligue 1, dimanche contre le FC Lorient, Fabio Grosso, le coach lyonnais, a fait une énorme confession sur son équipe.

OL : Les hommes de Fabio Grosso gâchent tout face à Lorient

L'Olympique Lyonnais était à deux doigts de remporter, enfin, sa première victoire de la saison en Ligue 1. Mais comme depuis le début de l’exercice 2023-2024, Alexandre Lacazette et ses partenaires ont tout gâché dans la dernière ligne droite de la rencontre. Devant de deux buts à la pause, l’équipe de Fabio Grosso a perdu le fil du match au retour des vestiaires et a finalement laissé les Merlus revenir au score (3-3), ce dimanche après-midi, au Groupama Stadium, à l’occasion de la huitième journée du championnat. Au terme de ce match, l’OL gagne une place provisoirement, mais n’avance pas plus vite. Plutôt que d’enfoncer ses joueurs et certaines erreurs, le technicien italien a préféré mettre en avant les choses positives, mais avec une terrible réalité qui est désormais celle du septuple champion d’affilé de Ligue 1.

Fabio Grosso reconnaît que l'OL joue le maintien

Interrogé en conférence de presse ce dimanche, après le match nul de son équipe contre le FC Lorient, l'entraîneur de l’Olympique Lyonnais a pour la première fois reconnu que les Gones (17es) jouent désormais le maintien et qu’il faut encore du temps pour améliorer le classement.

« On a fait une très bonne première mi-temps avec un bon état d’esprit. On a joué avec générosité mais on ne revient pas dans le match comme on aurait dû revenir. Aujourd’hui on voulait gagner, ça n’a pas été le cas. On garde les choses positive qu’on a vu et on essaye d’améliorer vite les choses qui n’ont pas été belles. Pour le moment on est là et on joue le maintien », a déclaré le successeur de Laurent Blanc avant de remercier les supporters pour leur soutien.

« Je veux remercier les supporters qui ont mis une ambiance extraordinaire. Pour l'instant, on est là. On mettra du temps à sortir. J’espère qu’on grandira sur ça. Je m’appuie sur tout le groupe. Aujourd’hui l’état d’esprit de l’équipe était bon, on doit continuer. On est déçu de ne pas gagner, mais on ne peut pas changer le passé, mais on peut construire le futur », a ajouté Fabio Grosso.