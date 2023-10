Alors que l'OL s'enfonce encore un peu plus dans la crise, un nouveau départ a eu lieu au sein de la direction de l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Martin Buchheit quitte l'Olympique Lyonnais

Les jours continuent de s'assombrir à l'Olympique Lyonnais. Malgré un avantage de deux buts dimanche dernier à domicile face au FC Lorient, les Gones n'ont pas réussi à tenir, et ont concédé un nouveau match nul (3-3). Au classement, l'OL occupe la 17e place de Ligue 1, et la descente en Ligue 2 devient une hypothèse plus que crédible à Lyon.

En interne, l'ambiance n'est pas non plus au beau fixe. John Textorne fait pas l'unanimité, et certains salariés du club dénoncent des conditions de travail peu agréables. Côté direction, un départ assez inattendu a eu lieu ces dernières heures. Selon les informations révélées par Le Progrès, Martin Buchheit, directeur de la performance, a quitté l'Olympique Lyonnais. Ce dernier aurait mal vécu le départ de Laurent Blanc, et Fabio Grosso ne comptait pas sur lui.

La trêve tombe à pic pour l'OL

Conscient des difficultés traversées par son équipe depuis le début de la saison, Fabio Grosso a avoué il y a quelques jours que son équipe était candidate au maintien. Durant ces deux semaines de trêve internationale, l'ex-international italien va avoir le temps de remobiliser ses troupes, et de mettre son système de jeu en place. Le chantier est colossal, car l'OL ne montre quasiment rien, et est incapable de tenir 90 minutes.

La pression est déjà immense pour Fabio Grosso, et ce dernier sera attendu au tournant dès la reprise du championnat. Le dimanche 22 octobre prochain, l'OL recevra la lanterne rouge, Clermont, au Groupama Stadium, et devra absolument aller chercher son premier succès de la saison.