Au cours de la rencontre entre l’OL et le FC Lorient (3-3), les esprits se sont un tout petit échauffé entre Dejan Lovren et son entraîneur Fabio Grosso.

OL : Dejan Lovren n’a pas apprécié une critique de Fabio Grosso

Alors qu'il menait 3-1, l'Olympique Lyonnais s’est fait rattraper en fin de match par le FC Lorient ce dimanche contre le FC Lorient (3-3), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue 1, l’OL s’est donc raté ce weekend contre les Merlus au Groupama Stadium. Au lendemain de ce match frustrant, le quotidien Le Progrès révèle qu'il y a eu une petite prise de bec entre Fabio Grosso et Dejan Lovren après le deuxième but inscrit par les hommes de Régis Le Bris.

« Sur le deuxième but lorientais, œuvre d'Eli Junior Kroupi, Fabio Grosso n’a pas apprécié l’attitude de sa défense. Du coup, l’entraîneur de l’OL a livré sa version le long de la touche à Dejan Lovren, ce que ce dernier a modérément apprécié », rapporte le média régional. Une séquence qui prouve l’atmosphère tendue qui règne en ce moment chez les Gones, désormais obligés de gagner face à Clermont.

Victoire impérative contre Clermont

Arrivé il y a seulement 20 jours pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso est toujours en quête de sa première victoire sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Le technicien italien va donc profiter de la trêve internationale pour expliquer sa philosophie de jeu à son groupe, malgré le départ de certains internationaux comme Nicolas Tagliafico avec l'Argentine, Ernest Nuamah avec le Ghana ou encore Rayan Cherki et Johann Lepenant avec l'équipe de France Espoirs. Deux semaines pour souffler et recharger les batteries avant d’entamer sa course pour le maintien au plus vite. Avec, dès le dimanche 22 octobre, un choc du bas de tableau contre le Clermont Foot, au Groupama Stadium. Un match que les hommes de Fabio Grosso devront impérativement remporter.