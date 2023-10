Un ancien joueur de l’ASSE, désormais supporter du club, sait ce qu'il faut aux Verts de Laurent Batlles, pour être parmi les promus en Ligue 1.

L'équipe de Laurent Batlles, 3e meilleure défense de Ligue 2

L’ASSE est relancée dans la course pour la montée en Ligue 1, après son début de saison poussif. L’équipe de Laurent Batlles est 5e de Ligue 2 avec seulement deux points de retard sur le podium. Cela, grâce aux points glanés lors des huit derniers matchs, soit 18 points pris sur 24 possible. Pour rester dans la course pour les places en Ligue 1, Saint-Etienne doit encore s’améliorer sur certains axes.

Sur le plan offensif par exemple, les Stéphanois n’ont pas été prolifiques. Ils ont inscrit seulement 10 buts en 10 journées et ils sont parmi les pires attaques du championnat. En revanche, les joueurs de Laurent Batlles ont été solides défensivement, notamment grâce à leur décisif gardien de but. Ils n’ont concédé que 6 buts à ce stade de la saison. Ils sont ainsi la 3e meilleure défense, après Grenoble (4 buts encaissés) et le leader Laval (5 buts).

Jérôme Alonzo : « La défense de l’ASSE sera une donnée capitale pour la montée »

Cependant, rien n’est encore joué pour la montée dans l’élite. Jérôme Alonzo (50 ans) en est conscient. Néanmoins, il estime que les Verts ont un gros atout pour retrouver l’élite en juin 2024. Mais à condition qu’ils soient réguliers dans leur solidité défensive. « Cette saison, la défense de l’ASSE sera une donnée très importante, si ce n’est capital pour aller décrocher une montée. […]. En Ligue 2, et j’en sais quelque chose, tu ne peux pas monter sans une bonne défense et sans un bon gardien qui te fait gagner des points. Lorsque nous sommes montés en 1998/1999, nous avons remporté beaucoup de matchs sur le score de (1-0) ou (2-1). Derrière, nous étions particulièrement solides », a confié l’ancien portier de l’ASSE, à France Bleu.

Jérôme Alonzo a apprécié ensuite les performances de Gautier Larsonneur (26 ans), auteur de 5 clean sheet en 10 matchs disputés. « Je trouve qu’il a trouvé sa place en étant particulièrement bon », a-t-il fait remarquer.