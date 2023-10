Épargnée par les pépins physiques depuis le début de la saison, la nouvelle recrue du PSG, Ousmane Dembélé, a connu sa première alerte ce jeudi avec l’équipe de France.

PSG : Alerte musculaire pour Ousmane Dembélé avec les Bleus

L’équipe de France peut valider son ticket pour l’Euro 2024 dès ce vendredi soir face aux Pays-Bas, à Amsterdam. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait toutefois composer avec plusieurs absences pour blessure. Épargné par les problèmes physiques depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a connu une alerte ce jeudi, empêchant l’ailier du Paris Saint-Germain de participer à l'entraînement de jeudi. Sauf changement, le partenaire de Gonçalo Ramos devrait donc probablement débuter sur le banc contre le pays de Xavi Simons ce soir.

D’après les informations de RMC Sport, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone aurait ressenti une gêne musculaire. Selon L’Équipe, ce souci physique de Dembélé va profiter à Kingsley Coman, l’attaquant du Bayern Munich, qui devrait débuter face aux Oranje. Le Paris SG et son entraîneur Luis Enrique croisent les doigts pour Ousmane Dembélé alors que pointe la réception de l’AC Milan, à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les prochaines heures devraient permettre d'en savoir davantage sur cette blessure. De son côté, Jérôme Rothen ne semble pas particulièrement inquiet pour le nouveau numéro 11 du PSG.

Jérôme Rothen : « Dans un effectif, il en faut des joueurs comme Dembélé »

Recruté cet été contre un chèque de 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé est critiqué pour ses déchets techniques et ses nombreux ratés dans le dernier geste. Mais Jérôme Rothen estime que l’international français de 26 ans a sa place au sein de l’effectif de Luis Enrique. « Pour défendre Ousmane Dembélé, des joueurs comme ça il en faut. Il ne se cache pas. Certes, il y a beaucoup de déchets dans le jeu, mais il faut accepter. Par contre, quand il y a un peu moins de déchets, ça peut être spectaculaire, virevoltant, et ça fait gagner (…) C’est utile à l’équipe. C’est pour cela que c’est un recrutement important au Paris Saint-Germain », a expliqué l’ancien milieu offensif des Rouge et Bleu sur RMC Sports.