Libre en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas encore prolongé au PSG, et son nom est déjà cité au Real Madrid. Luis Enrique a déjà une idée pour le remplacer.

Mercato PSG : Le Paris SG pense déjà à la succession de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont finalement parvenus à un accord financier début août pour que le champion de France en titre soit moins lésé économiquement en cas de départ libre du capitaine de l’équipe de France l'été prochain. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que la direction du PSG espère toujours convaincre son numéro 7 de prolonger son contrat, même si rien ne devrait bouger avant la fin du parcours des hommes de Luis Enrique en Ligue des Champions.

Contrairement à l'été dernier, Nasser Al-Khelaïfi serait beaucoup plus serein et moins inquiet concernant l’avenir de Mbappé. Surtout parce que le Paris SG a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, deux joueurs qui pourraient prendre beaucoup plus d’importance sur le terrain en cas de départ du natif de Bondy. Mais surtout parce que Mbappé a déjà un digne héritier en interne.

Luis Enrique apprécie le profil de Xavi Simons

Dans son édition du jour, le journal Le Parisien indique que Luis Campos pense que Xavi Simons joue au même poste que Kylian Mbappé. Prêté cette saison au RB Leipzig, l’international néerlandais de 20 ans évolue sur l'aile droite, mais peut également être positionné à gauche, comme en sélection. L’avenir du Titi est donc intimement lié à celui de Mbappé. Si le champion du monde 2018 décide de rejoindre gratuitement les rangs du Real Madrid l’été prochain, Xavi Simons devrait faire son retour chez les Rouge et Bleu pour lui succéder.

Le numéro 20 de Leipzig possède un profil compatible avec le style de jeu de Luis Enrique. Son profil de créateur et sa polyvalence pourraient être précieux pour le PSG en cas de départ de Mbappé. Avec ses progrès incroyables y compris actuellement au RB Leipzig, Simons a tout simplement les moyens d’être la prochaine star du PSG et de faire oublier Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier l’été prochain.